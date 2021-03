A carregar o vídeo ...

Fábio Martins desta vez não marcou, mas nem por isso deixou de fazer das suas. O extremo português voltou a brilhar, agora com uma assistência de belo efeito para a cabeça de Ighalo. De trivela, o jogador do Al-Shabab, da Arábia Saudita, assistiu o antigo avançado do Manchester United para aquele que seria o golo da vitória sobre o Damac (2-1).