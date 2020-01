Flamengo recebe visita especial: viu Libertadores no hospital mas não falha Mundial de Clubes

A carregar o vídeo ...

"Recebemos uma visita super especial este domingo aqui no Qatar: Do narrador Galvão Bueno! Agradecemos pelo carinho", pode ler-se na legenda do vídeo que o Flamengo partilhou no Instagram. o jornalista foi hospitalizado no Chile na véspera da final da Taça Libertadores, tendo sido submetido a um cataterismo . Já recuperado, o jornalista viajou para o Qatar para acompanhar o Mundial de Clubes.