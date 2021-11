Gary Neville rendido a Cancelo: «Fiz chamadas para Inglaterra. Podem imaginar para que clube...»

A carregar o vídeo ...

Gary Neville conhece bem João Cancelo, dos tempos em que o orientou no Valencia, em 2016. Depois da vitória do Manchester City em Old Trafford, no sábado, o antigo lateral do Manchester United, agora comentador, deixou rasgados elogios ao lateral português e também a André Gomes, que orientou nessa altura.



"Ele é muito duro com ele próprio, nos treinos era o seu maior crítico. Se fizesse um erro, esbracejava e soltava palavrões. Disse-lhe para não ser tão duro com ele próprio. Orientei-o quando era muito jovem mas já via ali um talento excecional. Fiz algumas chamadas para Inglaterra - podem imaginar para que clube... -dizendo 'se quiserem um jovem, é ele que têm de contratar. Ele e André Gomes eram talentos excecionais que poderiam singrar na Premier League."