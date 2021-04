Imagens chocantes do ex-treinador do Celtic: vídeo está criar grande polémica

A carregar o vídeo ...

Um vídeo no qual surge Neil Lennon, treinador que deixou o Celtic em fevereiro, visivelmente alterado está a ser amplamente divulgado nas redes sociais e criticado na mesma medida com muitos internautas a acusarem quem filmou de "invasão de privacidade num momento sensível do técnico", por exemplo. "Uma desgraça", afirmou mesmo o antigo jogador Ally McCoist. As imagens terão sido captadas na terça-feira me Inglaterra [Vídeo Twitter]