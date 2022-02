Imperdível: treinador do Colónia seguiu jogo em casa e até acabou com o cão às costas

A carregar o vídeo ...

A Covid-19 tirou Steffen Baumgart do banco de suplentes do Colónia para o jogo com o Friburgo, mas isso não impediu o técnico de vibrar tanto ou mais com a partida a partir da sua casa. Baumgart estava de tal forma 'doido' com o que acontecia no estádio, que até o seu cão (um verdadeiro gigante!) parece ter ficado algo preocupado. No final, refira-se, o Colónia venceu mesmo por 1-0.