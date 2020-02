A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus volta esta noite ao Maracanã para uma partida do Flamengo, que recebe o Resende, para o Cariocão. No anúncio das equipas, o treinador português foi dos mais aplaudidos por um estádio bem composto, pese a intensa chuva e trovoada que caem no Rio de Janeiro. [Vídeos: Diogo Dantas (Globo) e Matheus Dantas (Lancenet)]