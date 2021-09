Menino brasileiro 'finta' seguranças e consegue foto com Messi

A carregar o vídeo ...

No momento em que a seleção da Argentina chegava num hotel em São Paulo - para enfrentar o Brasil este domingo pela qualificação para o Mundial 2022 - um menino chamado Rogério, de apenas 12 anos, ultrapassou as grades e correu em direção a Lionel Messi.



Apesar de ter sido parado pelos seguranças quando já estava próximo do seu objetivo, o craque foi receptivo e aceitou tirar uma foto com o fã brasileiro.