Mourinho divulga prémio de treinador do mês... antes de tempo

José Mourinho divulgou na sua conta de Twitter um vídeo no qual mostrava ter vencido o prémio de treinador do mês de novembro na Premier League, distinção que, segundo a imprensa inglesa, ainda não havia sido divulgada oficialmente. Ao lado da sua equipa técnica, o treinador português do Tottenham gravava o vídeo de agradecimento à Premier League e partilhou-o com os seus seguidores [Vídeo Instagram José Mourinho]