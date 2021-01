A carregar o vídeo ...

Nuno Espírito Santo associou-se à causa "Feed our pack", campanha lançada pela Fundação Wolves para combater a pobreza, e doou 282 mil euros a título pessoal. Em declarações à Wolves TV, canal oficial do Wolverhampton, o técnico explicou os motivos que o levaram a ajudar, dizendo que não fez mais do que o seu dever e apelando a todos que ajudem da forma possível.