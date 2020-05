O vídeo da polémica: LASK apanhado a furar protocolo anti-coronavírus

A carregar o vídeo ...

Atual líder da Bundesliga austríaca, o LASK Linz estava com tanta pressa para voltar à ação que pode ter-se metido numa grande 'alhada'. Tudo porque, segundo dados vindos daquele país do centro europeu, o clube de Linz terá sido apanhado a fazer treinos de conjunto nos últimos dias, algo que viola as regras impostas no protocolo anti-coronavírus. Aliás, a acusação surge um dia antes da entrada em vigor da autorização especial para que os clubes se treinem, mas que permite apenas que os futebolistas trabalhem em pequenos grupos e não em conjunto.