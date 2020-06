Regresso do futebol pela Europa podia ser feito repleto de golos destes

A carregar o vídeo ...

O israelita Shon Weissman tem sido uma das grandes surpresas da época 2019/20 no Velho Continente, fruto dos seus 30 golos em 31 jogos pela formação austríaca do Wolfsberger, atual 4ª classificada, e onde milita o central português ex-Paços Ferreira, Miguel Vieira. Pois bem, o avançado abriu desta forma o marcador para a sua equipa, no terreno do Sturm Graz, desta forma, numa partida que venceria por 2-1.