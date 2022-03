Sentou um, dois e depois atirou para o fundo da baliza do 'Gala': o golo de Pedri que promete correr o Mundo

Pedri provou, uma vez mais, que é um dos jogadores mais promissores do mundo do futebol. Esta quinta-feira, o craque mostrou todo o seu talento individual com uma 'simples' jogada que terminou com o jovem a atirar para o fundo da baliza do Galatasaray numa altura em que o Barcelona perdia por 0-1. Pedri recebeu de Ferran Torres já no interior da grande área dos turcos, sentou um, sentou o segundo e depois atirou calmamente para o 1-1.