Durante um treino do Real Madrid, Sergio Ramos tentou testar os reflexos do colega Courtois e colocar-lhe uma bola no ângulo da baliza, mas a coisa não correu como esperado. Certo é que com aquela bola ninguém mais treinou. O capitão dos merengues partilhou o momento de boa disposição na sua conta oficial do Instagram.