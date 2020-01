Sterling 'oferece' prémio de melhor em campo a jovem defesa do Manchester City

A carregar o vídeo ...

Raheem Sterling fez dois golos no triunfo do Manchester City para a Taça da Liga Inglesa e a Sky Sports escolheu Taylor Harwood-Bellis, jovem de 17 anos que foi titular na equipa dos citizens, para entregar o troféu de melhor em campo ao avançado inglês. Contudo, Sterling surpreendeu tudo e todos e, em direto, devolveu o prémio ao colega que está a aproveitar a vaga de lesões do City para dar os primeiros passos na equipa principal.