Estivemos a conversar com José Almeida sobre a Liga Record. O concorrente de Vouzela já foi campeão de inverno e já terminou o concurso no 2º e no 3º lugar. Falta-lhe apenas sagrar-se campeão. Esta época está com 9 equipas e contou-nos alguns segredos para boas classificações.