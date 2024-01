A carregar o vídeo ...

Tomás Yaques, jornalista do portal 'Cielosports', esteve no Mercado Record by ESC Online para traçar o perfil de Rollheiser e esclareceu os pormenores que fazem o reforço do Benfica lembrar um super craque argentino... mas fez uma ressalva. "Não estou a dizer que é o Messi", disse.