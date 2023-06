A carregar o vídeo ...

Os jornalistas Filipe Balreira, João Soares Ribeiro, Nuno Martins e José Miguel Machado analisam o interesse do Al Hilal em Sérgio Conceição, a continuidade de Guedes no Benfica e ainda Gyökeres, alvo do Sporting. Tudo em mais uma edição do Mercado Record by Esc Online.