Os jornalistas João Soares Ribeiro, Rita Pedroso e Rui Sousa comentam as principais novidades da janela de transferências. A proposta do Nottingham por Morato, a situação da lateral-direita no Sporting e a situação de João Moutinho, que será reforço do FC Porto, são alguns dos principais temas desta edição.