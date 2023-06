A carregar o vídeo ...

Os jornalistas André Zeferino, Filipe Balreira, Rita Pedroso e José Miguel Machado analisam, em mais uma edição do 'Mercado Record by Esc Online', as últimas notícias sobre a desistência do Sporting em contratar Reijnders, a chegada de Di María ao Benfica e uma possível venda de Otávio pelo FC Porto.