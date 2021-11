Micael Sequeira, ex-adjunto de Amorim: «Disse ao Rúben 'Aquilo que senti com Mourinho, acabei de sentir contigo'»

A carregar o vídeo ...

Ex-adjunto de Rúben Amorim no Sp. Braga, Micael Sequeira garante que bem cedo se notava a qualidade do atual treinador do Sporting. De resto, logo no segundo dia de trabalhos em Braga, Micael destacou de forma clara o potencial de Amorim. Um excerto do primeiro episódio da nova rubrica de Record, 'Mourinhos e Ronaldos', que poderá ver na íntegra amanhã.