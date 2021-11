Micael Sequeira lembra estágio: «Mourinho aproximou-se, mas não tive coragem de falar com ele»

A carregar o vídeo ...

Ao longo de quase 20 anos de carreira, Micael Sequeira já teve a oportunidade de aprender com grandes nomes do futebol. O português já estagiou com Alex Ferguson, Van Gaal e até José Mourinho, mas tem bem fresca na memória a experiência passada com o Special One. Um excerto do primeiro episódio da nova rubrica de Record, 'Mourinhos e Ronaldos', que poderá ver na íntegra amanhã.