De olhos postos na Suíça: as imagens do treino da Seleção em dia em que Ronaldo é destaque

Aqui estão as primeiras imagens de Ronaldo desta segunda-feira, dia em que é notícia por ter tudo encaminhado para rumar ao Al-Nassr e pelas declarações de Fernando Santos . CR7 foi o último dos 24 jogadores a subir ao relvado do centro de treinos de Al Shahaniya, entrando direto aos exercícios. Nota ainda para as mesmas duas baixas na Seleção: Nuno Mendes e Danilo.