Está no Mundial e bebeu uns copos a mais? Vai para um depósito de alcoolizados até ficar bom

A carregar o vídeo ...

Muito criticado pela limitação das liberdades individuais, o Qatar vai suspender parte da lei islâmica durante o Mundial, permitindo, por exemplo, manifestações públicas de afeto e o consumo de bebidas alcoólicas no perímetro dos estádios. Para lidar com os excessos, as autoridades do país adotaram um sistema usado nos tempos da Lei Seca, como explica o correspondente de Record em Doha