A carregar o vídeo ...

Ao quarto dia de competição no Mundial, há muitos motivos de interesse para discutir no nosso Manhã Mundial com o jornalista Hugo Pedro Queirós, Ângela João (da Amnistia) e Francisco Gomes da Silva (ProScout). Portugal estreia-se amanhã na competição e há vários jogos hoje para estarmos de olho