A Seleção Nacional está de regresso a casa , esta manhã, depois de na noite de ontem se ter despedido do Mundial do Qatar. Dez jogadores não viajam neste avião, pois decidiram ficar no Qatar com as respetivas famílias. São eles Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot.