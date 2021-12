A carregar o vídeo ...

Perante o Ajax, Rúben Amorim apresentou o onze mais jovem de sempre dos verdes e brancos na prova milionária , com uma média de 23 anos e 358 dias. No final do encontro, o treinador do Sporting reconheceu que não foi por culpa dos "miúdos" que os leões saíram derrotados de Amesterdão