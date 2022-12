Amorim e jogadores fazem a delícia dos mais novos: Sporting lança campanha 'Deixa a tua Marca'

A carregar o vídeo ...

Numa iniciativa promovida à margem da campanha 'Deixa a Tua Marca', elementos da equipa técnica e plantel do Sporting marcaram presença no Alto da Ajuda, onde fizeram as delícias do mais novos. Rúben Amorim, Nuno Santos, Pote, Trincão, bem como o adjunto Carlos Fernandes e o carismático roupeiro Paulinho distribuíram camisolas e promoveram um jogo diante dos jovens, numa iniciativa marcada pela boa disposição e com o apoio da fundação 'Ajuda2020E8G', sendo que durante o mês de dezembro o Sporting continuará a promover várias ações de 'Deixa a Tua Marca', com visitas a colaboradores, atletas, parceiros, sócios e adeptos e Fundação Sporting.