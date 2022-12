Amorim, Frederico Varandas e Hugo Viana fazem o dia de crianças: Uma visita especial à Associação Sol

A carregar o vídeo ...

Em mais uma iniciativa promovida no âmbito da campanha 'Deixa a Tua Marca', Rúben Amorim, a par de Frederico Varandas (presidente) e Hugo Viana (diretor-desportivo) visitaram a Associação Sol - uma Associação de Apoio às Crianças Infectadas pelo Vírus da Sida e Suas Famílias -, fazendo o dia de várias crianças presentes. O trio que lidera a estrutura do Sporting entregou diversas prendas entre os presentes, com a alegria e emoção evidente entre os mais jovens. Esta foi mais uma iniciativa do clube de Alvalade, que promove durante o mês de dezembro várias ações com a participação de colaboradores, atletas, parceiros, sócios, adeptos e Fundação Sporting.