Caravana humanitária com psicólogos do Sporting já está em Cracóvia: «Este foi o dia mais complicado»

A carregar o vídeo ...

A caravana humanitária na qual estão inseridos dois psicólogos do Sporting, Iury Leal e Miguel Sá, já se encontra em Cracóvia, na Polónia, onde terão como principal missão prestar apoio aos refugiados ucranianos, em fuga do seu país natal devido à invasão russa. O 'comboio' conta com mais de 80 operacionais, 25 carrinhas e 5 autocarros. Iury Leal, que de momento apoia quatro crianças e duas mulheres ucranianas, partilhou, a Record, um primeiro impacto "complicado" com a realidade, até porque os refugiados estão "em modo de sobrevivência constante".