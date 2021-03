A carregar o vídeo ...

O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1, com o golo de Coates conseguido já em tempo de compensação. Este sábado, os leões divulgaram um vídeo do lance filmado junto ao relvado. Ouvem-se gritos para Nuno Santos cruzar para a grande área e João Mário, autor da assistência, a ser chamado mais do que uma vez.