De Varandas a Amorim, até jogadores e crianças: Sporting louva campanha 'Deixa a tua Marca'

Depois do Natal e com o mês de dezembro já terminado, o Sporting destacou, através das redes sociais, o sucesso da campanha intitulada 'Deixa a Tua Marca', na qual foram promovidas várias iniciativas por parte do clube de Alvalade, todas elas espelhadas no vídeo publicado pelos leões. Desde Frederico Varandas até Hugo Viana ou Rúben Amorim, além de jogadores do plantel de futebol e outras modalidades, foram muitos os momentos de confraternização e ajuda para com as crianças que mais necessitavam inseridas em associações de beneficência. No total, de acordo com o Sporting, ao longo de dezembro foram 815 as crianças e jovens abrangidos pela iniciativa, sendo que a Loja Verde irá reverter ainda 10% dos lucros de Natal para a construção da Casa de Lisboa Acreditar.