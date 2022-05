A carregar o vídeo ...

Que momento bonito em Alvalade. Estádio e banco do Sporting de pé a aplaudir Sarabia, aos 63' do jogo com o Santa Clara , quando saiu de campo, naquele que foi a última partida do jogador com a camisola dos leões. O jogador agradeceu, bateu com a mão no símbolo e saiu visivelmente comovido com o carinho dos adeptos.