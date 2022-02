A carregar o vídeo ...

Frederico Varandas falou esta quarta-feira à margem da entrega da documentação respetiva à sua candidatura às eleições no Sporting. O presidente dos leões abordou sobre as contratações de Edwards e Slimani , e lembrou o que os verde e brancos alcançaram nos últimos anos, nomeadamente os "seis títulos no futebol", um deles o de campeão nacional, que "fugia há 19".