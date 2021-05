A carregar o vídeo ...

João Mário concedeu a Record a primeira grande entrevista depois do título do Sporting. O médio abriu o livro e falou da campanha leonina, de Frederico Varandas, de Rúben Amorim e dos colegas de equipa, além da Seleção Nacional. A não perder, esta terça-feira, na edição impressa e no Record Premium.