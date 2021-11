Juntaram Paulinho e Pote para um duelo de Fórmula 1 e o resultado foi hilariante

A carregar o vídeo ...

Paulinho e Pote desafiaram-se no mundo das consolas num duelo no vídeojogo oficial da Formula 1 e, como habitual, a dupla internacional portuguesa do Sporting protagonizou momentos hilariantes. O avançado mostrou ter dotes para as consolas, isto enquanto Pote passou grande parte do seu tempo... na gravilha. No final, na prova às cegas, Paulinho e Pote bateram a anterior marca fixada pela dupla Nuno Mendes/Tiago Tomás. (Vídeo: youtube Sporting)