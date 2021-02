Paulo Futre desconfia dos efeitos da contratação de Paulinho pelo Sporting

A carregar o vídeo ...

Paulinho vai estrear-se nas convocatórias do Sporting, e tem fortes possibilidades de somar sexta-feira os primeiros minutos pela sua nova equipa. É certo que o reforço vai realizar hoje o seu terceiro treino na Academia mas, ao contrário de Matheus Reis e João Pereira, reúne as condições físicas e já conhece muito bem as ideias táticas de Rúben Amorim. Esta contratação foi analisada na CMTV com Paulo Futre a levantar algumas dúvidas.