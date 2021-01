Paulo Futre sobre Palhinha: «Para mim não é falta! Dá para desconfiar»

A carregar o vídeo ...

O mapa de castigos esta quarta-feira divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirma o castigo de um jogo aplicado a João Palhinha na sequência do cartão amarelo visto pelo médio do Sporting diante do Boavista. Desta forma, ainda com o recurso dos leões pendente, o médio está fora do dérbi com o Benfica. O caso foi debatido na CMTV com Futre, ex-internacional português a falar de "injustiça".