Petardos, tochas e fogo de artifício: adeptos do Sporting em festa nas bancadas antes do jogo com o Young Boys

Ainda antes do apito inicial do jogo com o Young Boys , os adeptos do Sporting presentes nas bancadas do Wankdorf fizeram a festa com petardos, tochas e até... fogo de artifício, enquanto o speaker do estádio pedia para que não se usasse pirotecnia. Recorde-se que os leões têm nesta altura uma pena suspensa na UEFA, que poderá ser recuperada depois desta ocorrência.