Na véspera do clássico desta noite, Rúben Amorim 'culpou' Nuno Santos pelo excesso de gritos no lado do Sporting, numa declaração bem disposta que deu que falar. Este sábado, após a partida, o técnico leão voltou a mostrar-se bem humorado e, entre risos, pediu desculpa ao seu pupilo pelo rótulo que lhe colocou.