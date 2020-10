Sporting despede-se de Wendel: «Momentos que não vamos esquecer»

A carregar o vídeo ...

O Sporting assinalou esta terça-feira a despedida de Wendel com um vídeo que recorda alguns dos melhores momentos do médio brasileiro em Alvalade.



"Momentos que não vamos esquecer. Para sempre Leão", escreve o Sporting.



Wendel vai jogar no Zenit de São Petersburgo. [Vídeo: Sporting]