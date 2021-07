A carregar o vídeo ...

O Sporting realizou esta sexta-feira o último treino antes da Supertaça na qual irá defrontar o Sp. Braga (amanhã, às 20H45, no Estádio Municipal de Aveiro). Porro é a única baixa na equipa de Rúben Amorim e, no período de treino aberto à comunicação social, era vísivel a boa disposição do grupo [Vídeo Record]