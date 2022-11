A carregar o vídeo ...

Num dia em que o plantel principal do Sporting aproveitou a folga concedida por Rúben Amorim, alguns jogadores marcaram presença no Pólo EUL, partilhando as suas experiências com os elementos mais novos da formação do clube de Alvalade. Num dia livre, Porro, Jovane, Ugarte e Gonçalo Inácio deslocaram-se à escola da formação leonina, passando alguns minutos com os elementos mais jovens.