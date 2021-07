Canoísta protagonista em projeto que enaltece o valor olímpico do respeito

A carregar o vídeo ...

Emanuel Silva, medalha de prata em Londres'2012, e o pai Fernando Silva são os protagonistas do vídeo 'Sou Olímpico' sobre o valor olímpico do Respeito. Uma história em que o canoísta fala da importância que o pai teve no início da carreira e como ainda hoje continua a ser uma referência na sua vida desportiva. "É o pilar principal do meu sucesso porque sem ele não teria conseguido chegar até aqui. Uma parte do que sou hoje como atleta e como pessoa devo ao meu pai"