Gesto de maratonista francês gera indignação: terá sido propositado?

No meio de uma maratona olímpica disputada em condições extremas de calor e humidade, mesmo com arranque às 7 da manhã, um gesto do francês Morhad Amdouni está a dar que falar... e não propriamente pelas melhores razões. Tudo pelo facto do atleta gaulês, à passagem de um dos pontos de abastecimento, aos 28 quilómetros, ter 'varrido' praticamente todos os copos de água, atirando-os ao chão. Nas redes sociais a atitude de Amdouni não foi poupada, com muitas críticas a esta atitude que muitos consideram ser muito pouco desportiva.