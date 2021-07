A carregar o vídeo ...

A maioria dos japoneses não querem os Jogos Olímpicos no país este verão e têm sido muitos os protestos contra a competição, que se inicia no próximo dia 23, em Tóquio. Esta mulher tentou apagar a tocha olímpica... com uma pistola de água. Os nipónicos estão preocupados com o aumento de casos de covid-19 no país. (Vídeo Twitter)