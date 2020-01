Quarta-feira (29 de janeiro)

Ingestão de fluidos antes do exercício





No que diz respeito ao tipo de líquido utilizado para hidratação, a ingestão de uma bebida hipertónica antes do exercício tem apresentado algumas vantagens em relação à água. Os pontos positivos de uma hidratação com hidratos de carbono, são: manutenção da glicemia sanguínea, diminuição na possibilidade de hipoglicemia, aumento no tempo de exercício, menor índice de perceção do esforço, absorção intestinal mais rápida e níveis de glicemia ideais durante o exercício. Como pontos negativos tem-se: possível sensação de enfartamento, desconforto gástrico e custo financeiro.Em relação à água, os pontos positivos são: rápido esvaziamento gástrico, desnecessária adaptação e custo praticamente zero, entretanto os efeitos negativos da água são: não permitir a manutenção da glicemia e alterar a qualidade do exercício.