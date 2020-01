Segunda-feira (27 janeiro)

DIA 1: Como acontece a desidratação

Os efeitos da desidratação induzida pelo exercício têm sido estudados através da comparação de diversas respostas fisiológicas de indivíduos quando estes não repõem as perdas de líquidos durante um exercício prolongado, ou as repõem apenas parcialmente. No início do exercício ocorre uma diminuição do volume plasmático, influenciada pelo tipo e pela intensidade do exercício. Essa redução pode evoluir, ou ser compensada pela ingestão de líquidos durante o treino. O ideal é que seja ingerida uma quantidade de líquidos idêntica a quantidade que foi perdida. Por outro lado, o excesso de ingestão de líquidos deve ser evitado, uma vez que também pode comprometer o desempenho e a saúde do indivíduo.