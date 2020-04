Segunda-feira (6 de abril)

DIA 1: Prefira os chocolates amargos



A regra é muito simples quando se fala de chocolate: quanto mais leite o chocolate tem adicionado, mais açúcar tem na sua composição. Para além disso, ao chocolate branco ainda é adicionada uma grande quantidade de gordura o que o torna muito mais calórico. Contudo, e ao contrário do que poderíamos pensar, os diets/light podem não ser a melhor opção. Devem ser apenas recomendados a pessoas com diabetes, porque é verdade que têm adoçante como substituto do açúcar, mas contêm mais gordura para dar forma ao chocolate.





A melhor opção, é preferir os que têm mais cacau na sua composição (70% ou mais) ou aqueles que contém alfarroba. E sempre depois do de uma refeição principal. Eu sei, é difícil fugir ao chocolate na Páscoa, por isso não substitua a sobremesa e saboreie o chocolate.