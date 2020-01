Consuma Ómega 3





Outra questão nestas alterações alimentares, é o fator inflamatório associado ao açúcar e à gordura em exagero, por isso, o consumo de ómega 3 vai combater essa inflamação.Não existe propriamente alimentos ou bebidas que cortem completamente o efeito da má alimentação e do aumento do consumo de álcool (apenas o tempo e o corpo o fazem), sendo que é importante aumentar e frutose, as vitaminas, os aminoácidos e os minerais que vão ajudar a neutralizar todas as toxinas que foram sendo metabolizadas.O ómega 3 entra nesta equação porque minimiza danos e sintomas dessas toxinas. As melhores fontes são peixe selvagem, chia, sementes e linhaça e nozes.