Terça-feira (28 janeiro)

Recomendações pré-exercício físico

Recomenda-se que os indivíduos consumam uma dieta nutricionalmente equilibrada e bebam quantidades adequadas de líquidos durante as 24h que antecedem o evento, especialmente durante o período entre a última refeição e o exercício. Esta recomendação tem como objetivo promover uma boa hidratação antes do exercício ou da competição. Ainda é recomendado que os indivíduos bebam cerca de 500 ml de fluidos cerca de 2h antes do exercício, para promover uma hidratação adequada e dar um intervalo para que o excesso de água seja eliminado.